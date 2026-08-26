Le primarie e l’errore di dividersi prima dell’inizio della partita

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La priorità è battere la destra. Le prossime elezioni politiche saranno decisive non solo per l’Italia, ma per l’Europa e l’Occidente intero. I leader della coalizione progressista devono sentire, prima di ogni altra cosa, questo dovere: organizzarsi al meglio, in questi mesi, per vincere le elezioni. Per questo le primarie vanno evitate. Sono un favore enorme alla destra

La priorità è battere la destra. Le prossime elezioni politiche saranno decisive non solo per l’Italia, ma per l’Europa e l’Occidente intero: la sconfitta di Giorgia Meloni può essere un duro colpo per tutta la narrazione dell’estrema destra nel mondo. I leader della coalizione progressista devono sentire, prima di ogni altra cosa, questo dovere: organizzarsi al meglio, in questi mesi, per vincere le elezioni. Per questo le primarie vanno evitate. Sono un favore enorme alla destra, e per almeno