Anche la giustizia è un’odissea: il processo sull’11 settembre inizierà (forse) nel 2028

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Due settimane prima del venticinquesimo anniversario degli attacchi alle Torri gemelle di New York, in Pennsylvania e al Pentagono, che l’11 settembre 2001 uccisero quasi 3mila persone, il giudice militare Michael Schrama ha comunicato la data del principale processo: 5 giugno 2028. Il processo riguarderà la presunta mente degli attacchi, Khalid Sheikh Mohammed, e altri tre imputati: Walid bin Attash, che avrebbe diretto il campo di addestramento in Afghanistan; Ammar al-Baluchi, che avrebbe arr