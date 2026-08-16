Il commento

Tra propaganda e distrazioni il paese reale è dimenticato

Lorenzo Castellanipolitologo
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16 agosto 2026 • 20:49Aggiornato, 16 agosto 2026 • 21:12

Alle prossime elezioni dovrebbe esserci un confronto su reddito, istruzione, cure mediche, lavoro e possibilità per i giovani di restare in Italia. Sono temi concreti e per questo scomodi, rimossi da tutto lo spettro politico e poco alimentati anche dagli stessi media

Alle prossime elezioni dovrebbe esserci un confronto su reddito, istruzione, cure mediche, lavoro e possibilità per i giovani di restare in Italia. Sono temi concreti e per questo scomodi, rimossi da tutto lo spettro politico e poco alimentati anche dagli stessi media

Sotto il sole d’agosto, la politica e il suo piccolo sistema mediatico trovano il tempo per consumarsi nel caso Ranucci. La questione è diventato l’ennesima risma di pozzi avvelenati tra palazzi, redazioni e social network. Uno spiacevole caso da ombrellone, che però distrae da ciò che conta davvero per la grandissima parte degli italiani. Fuori dal recinto mediatico, infatti, c’è un popolo che avrebbe bisogno di discutere delle condizioni materiali della propria sopravvivenza sia come individui

Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellanipolitologo

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.