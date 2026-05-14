Proposte per garantire un lavoro dignitoso per chi è giovane

Le difficoltà dei giovani e delle giovani a trovare in Italia un lavoro dignitoso sono evidenti: se così non fosse, fra il 2011 e il 2024, non sarebbero emigrati in 630.000. La piattaforma Ci siamo. Potere a e Libertà alle giovani generazioni presenta diverse idee per cambiare questa situazione. Idee che, di fatto, servono a tutti e tutte noi
Le difficoltà dei giovani e delle giovani a trovare in Italia un lavoro dignitoso sono evidenti: se così non fosse, fra il 2011 e il 2024, non sarebbero emigrati in 630.000, pur in presenza di una contrazione marcata del loro peso nella popolazione italiana (-5 punti fra il 2004 e il 2024). Ma quali sono esattamente le difficoltà? Rispondere a questa domanda richiede di andare un po’ più nel dettaglio. Il recente lavoro di Francesco D’Angelo e Michele Raitano, Le condizioni lavorative delle giov