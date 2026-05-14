Proposte per garantire un lavoro dignitoso per chi è giovane

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Le difficoltà dei giovani e delle giovani a trovare in Italia un lavoro dignitoso sono evidenti: se così non fosse, fra il 2011 e il 2024, non sarebbero emigrati in 630.000. La piattaforma Ci siamo. Potere a e Libertà alle giovani generazioni presenta diverse idee per cambiare questa situazione. Idee che, di fatto, servono a tutti e tutte noi