Aiuti mirati alle famiglie e rinnovabili, come difendersi dalla crisi energetica

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Le quattro settimane della guerra lampo promessa da Trump e Netanyahu in Iran sono passate, e l’unico risultato che hanno ottenuto è una crisi energetica di portata mondiale. Qualche giorno fa il premio Nobel Paul Krugman analizzava diversi scenari per il prezzo del petrolio nei prossimi mesi, che vanno dai 99 dollari al barile nello scenario più ottimista (e fortemente improbabile) ai 370 in quello più pessimista; la forchetta di prezzo degli scenari più realisti va dai 150 ai 200 dollari al ba