Diario europeo

Aiuti mirati alle famiglie e rinnovabili, come difendersi dalla crisi energetica

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista
04 aprile 2026 • 19:00Aggiornato, 04 aprile 2026 • 19:15

Per affrontare la seconda crisi inflattiva in pochi anni bisogna imparare dagli errori del passato: non usare la politica monetaria e dare aiuti mirati solo ai più deboli. Soprattutto, l’Europa deve accelerare nello sviluppo delle rinnovabili per liberarsi dalla stretta delle energie fossili

Le quattro settimane della guerra lampo promessa da Trump e Netanyahu in Iran sono passate, e l’unico risultato che hanno ottenuto è una crisi energetica di portata mondiale. Qualche giorno fa il premio Nobel Paul Krugman analizzava diversi scenari per il prezzo del petrolio nei prossimi mesi, che vanno dai 99 dollari al barile nello scenario più ottimista (e fortemente improbabile) ai 370 in quello più pessimista; la forchetta di prezzo degli scenari più realisti va dai 150 ai 200 dollari al ba

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Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 

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