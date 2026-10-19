Deridiamo chi scende in piazza perché abbiamo capito con chi ce l’ha: noi

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«Chi bombarda le raffinerie brucia il pianeta». L’ha scritto davvero, un manifestante, l’altro giorno a Bologna. Fotografato, è stato commentato con ironia dal web. E sì: si tratta – per dirla con Stiglitz – di una boiata col botto. Ma, per citare invece Kant, quel giovane manifestante ha tutto il diritto di non capire un cazzo. E la colpa è nostra. È della mia generazione, che gli ha raso al suolo il rapporto causa-effetto per mezzo di una politica imbelle e dei suoi mezzi di comunicazione. Tut