Quando la politica estera si piega agli interessi interni

true false

Se volessimo trarne insegnamenti dalla vicenda del ricercatore italiano ucciso al Cairo dovremmo indagare innanzitutto la noncuranza con la quale il regime egiziano soppresse Regeni, quasi avesse motivi per credere che la reazione italiana sarebbe stata flebile. Ridurre la politica estera a una recita a fini interni non aiuta governi e classi politiche a rendersi credibili ed efficaci

Ogni dittatura dispone di una coorte di militari e poliziotti incaricati di torturare e di uccidere, e spesso di uccidere mediante tortura. Malgrado siano i più disumani tra tutti gli automi cui si affida il tiranno, questi esecutori sono anche i meno esposti al rischio di pagare per i propri crimini. Presenze invisibili e sinistre appostate come spettri alle spalle del dissenso, non hanno un nome né un volto, nessuno può citarli in giudizio, nessuno osa indagare su di loro, nessun media ne racc