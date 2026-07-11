il caso regeni e non solo

Quando la politica estera si piega agli interessi interni

Guido Rampoldi
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11 luglio 2026 • 20:21

Se volessimo trarne insegnamenti dalla vicenda del ricercatore italiano ucciso al Cairo dovremmo indagare innanzitutto la noncuranza con la quale il regime egiziano soppresse Regeni, quasi avesse motivi per credere che la reazione italiana sarebbe stata flebile. Ridurre la politica estera a una recita a fini interni non aiuta governi e classi politiche a rendersi credibili ed efficaci

Ogni dittatura dispone di una coorte di militari e poliziotti incaricati di torturare e di uccidere, e spesso di uccidere mediante tortura. Malgrado siano i più disumani tra tutti gli automi cui si affida il tiranno, questi esecutori sono anche i meno esposti al rischio di pagare per i propri crimini. Presenze invisibili e sinistre appostate come spettri alle spalle del dissenso, non hanno un nome né un volto, nessuno può citarli in giudizio, nessuno osa indagare su di loro, nessun media ne racc

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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