Quante trappole (elettorali) ha di fronte Netanyahu

È sullo jihadismo “diffuso” che punta Netanyahu. Ma nemmeno la radicalizzazione islamista del copilota è un tema facilmente cavalcabile in vista del voto. Perché rinvia ai mancati, o non approfonditi, controlli di sicurezza da parte della compagnia di Dubai: dunque, ai rapporti con gli Emirati Arabi, principale alleato di Israele nel Golfo. E poi c’è il via libera della Corte Suprema ai partiti arabi a complicare la situazione