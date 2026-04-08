Quei leader irresponsabili che hanno abolito il futuro

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È difficile intravedere qualunque idea di futuro nell’agire distruttivo e autodistruttivo di Trump e Netanyahu, che sopravanzi la propria immediata sopravvivenza politica; ma anche in quello dei loro più o meno riluttanti alleati in giro per il mondo

Nell’era atomica, ha scritto il filosofo Günther Anders, «il futuro non “viene” più, lo facciamo. E lo facciamo in modo tale che contiene in sé la sua propria alternativa: la possibile assenza di futuro». Sono parole del secolo scorso, che tornano a parlare di questo presente avvolto nel caos e nel timore della catastrofe, che contiene in sé il futuro o la sua cancellazione, e in cui i destini del mondo restano appesi all’agire di leader politici privi di visione a lungo termine, dunque di respo