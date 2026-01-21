Quella di Trump è una distopia ben studiata. Così l’ordine globale va a rotoli

true false

Per l’eterno principio degli opposti che si toccano, Donald Trump ha fatto propria una delle critiche più radicali e sovversive del pensiero cosiddetto postcoloniale: uno Stato non può rivendicare come propria una terra solo perché sostiene di esservi approdato per primo. Nella lettera indirizzata al primo ministro norvegese, il presidente Usa ha sostenuto che la Danimarca non può pretendere la sovranità sulla Groenlandia «solo perché una barca ha attraccato lì secoli fa». In opposizione a quell