Per Mollicone, «la storia del Msi è parte inalienabile della storia repubblicana e della Costituzione». Peccato che al momento della scrittura della Costituzione i missini non fossero in Parlamento ma latitanti-ricercati per collaborazionismo con i nazisti. Storia di quello che non troverete nella mostra sull’ex parlamentare
La lettera di protesta dei familiari delle vittime delle stragi è stata una delle poche luci nella notte calata sul Parlamento nei giorni della mostra dedicata a Pino Rauti. Manca molta storia in quei pannelli. Proviamo ad aggiungerne qualcuno che non vedremo esposto. Dopo l’8 settembre 1943 Rauti si arruola nel 63° battaglione Mussolini a Orvieto. «Qualche paese vicino lo rastrellammo», dichiarò nel 2000 all’Istituto centrale dei beni sonori. Poi va nel Polesine, terra di Giacomo Matteotti. «Pa