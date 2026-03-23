Il commento

La nostra libertà continua con un No: la vendetta della destra non è riuscita

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
23 marzo 2026 • 20:33

Per la prima volta nella storia repubblicana, la Costituzione è stata usata come arma contundente contro l’avversario politico, contro larga parte della cittadinanza. Per dividere “il popolo” della Costituzione dal “popolo” di una fazione, per conquistare la Costituzione e rifarla a propria immagine

La nostra libertà cominciò con un No: al fascismo, al nazismo, alla guerra. E con un No continua. Non ci siamo fidati di chi ha cercato di cambiare la Costituzione in questo modo, arrogante, insincero, vendicativo. Ha vinto la saggezza e la libertà. E questa distanza di milioni, non un pugno di voti, mette a nudo lo stato del governo nell’opinione pubblica, che dissente radicalmente da quella fabbricata dai media. Ma, al netto della competizione referendaria e nonostante la vittoria perentoria d

Per continuare a leggere questo articolo

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE