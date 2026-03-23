La nostra libertà continua con un No: la vendetta della destra non è riuscita

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La nostra libertà cominciò con un No: al fascismo, al nazismo, alla guerra. E con un No continua. Non ci siamo fidati di chi ha cercato di cambiare la Costituzione in questo modo, arrogante, insincero, vendicativo. Ha vinto la saggezza e la libertà. E questa distanza di milioni, non un pugno di voti, mette a nudo lo stato del governo nell’opinione pubblica, che dissente radicalmente da quella fabbricata dai media. Ma, al netto della competizione referendaria e nonostante la vittoria perentoria d