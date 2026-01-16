Il referendum sulla giustizia è un atto di revisionismo costituzionale

true false

Parliamo del referendum sulla giustizia nel merito – l’eventuale utilità delle carriere separate, i limiti rappresentativi del sorteggio, i vizi e le virtù di un’Alta Corte disciplinare – e in realtà compartecipiamo, senza avvedercene, a una radicale trasformazione dell’Europa. Il più virulento attacco alla democrazia che si registri da un secolo a questa parte

