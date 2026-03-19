Il referendum è, inevitabilmente, un giudizio su Giorgia Meloni

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La partita di marzo si gioca sul voto dei giovani, degli elettori del Sud, delle aree interne, dei piccoli centri. Degli sfiduciati, di quanto non sanno cosa sia il Csm, ma vorrebbero una giustizia uguale per il “potente” e non solo per il “debole”, una magistratura libera da influenze del governo pro tempore, qualunque esso sia. Prevarrà chi vorrà e saprà mobilitare questi elettori. La credibilità sarà la chiave di volta