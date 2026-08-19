Il voto dell’Islanda sull’Ue è un test geopolitico decisivo

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L’isolamento – in un mondo instabile – raramente è confortante. È questa la spiegazione alla base del referendum islandese del 29 agosto, nel quale gli elettori decideranno se riprendere o meno i negoziati di adesione all’Unione europea precedentemente interrotti. (Qualsiasi accordo finale di adesione richiederà poi un ulteriore voto. separato, una volta conclusi i negoziati.) Con circa 400mila cittadini, una posizione strategica nell’Atlantico settentrionale e un’economia fortemente integrata c