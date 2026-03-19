La riforma della giustizia è un’occasione persa e un pericolo da sventare

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Se vince il Sì, la giustizia continuerà a non funzionare, o forse funzionerà anche peggio; e di certo sarà meno indipendente. Magari quindi questa riforma fosse soltanto inutile! Potrebbe rivelarsi qualcosa di ben più grave: un passo decisivo nella costruzione di una democrazia illiberale

La riforma della giustizia è innanzitutto una grande occasione persa: per i diritti e le garanzie dei cittadini, che potrebbero addirittura peggiorare, e per l’economia italiana. Colpisce infatti quello che questa riforma non fa. Non affronta in alcun modo il problema, storico, fondamentale della nostra giustizia, quello che frena in modo grave la crescita economica (e pregiudica i diritti dei cittadini): la lentezza dei processi. Si tratta di un fardello che ci trasciniamo da decenni e che è st