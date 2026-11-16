Regolare Big Tech, le speranze dell’Ue dopo il midterm

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Dopo il voto americano, l’Europa potrà forse regolare qualche conto con le Big Tech quanto a finanza e comunicazione, sia orientando su se stessa i capitali sia facendola finita con i social-editori in divisa di postino, sia stroncando la nebbia autocratica dell’anonimo e dei robot

Dopo il voto di midterm l’Europa forse potrà regolare qualche conto con le Big Tech quanto a finanza e comunicazione. I Data Center feriscono l’ambiente e predano energia, ma parevano lanciati ad una corsa senza fine grazie anche ai capitali europei che hanno raddoppiato la crescita del PIL americano. Ma il midterm ha colto in contropiede tanto slancio e le banche, stimolate dai Governi, potrebbero prendere sul serio il sostegno alla nostra sovranità digitale. Comunicazione I social sono incalza