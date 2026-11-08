L’inquieta resistenza della democrazia svuotata. La vera lezione dalle midterm

Oggi socialismo vuol dire semplicemente rivendicare l’universalismo del welfare e il ritorno alla protezione del pubblico. Sarebbe questo il radicalismo da temere? Negli Stati Uniti hanno nostalgia del modello di democrazia europea, quello che l’Ue sta ostinatamente cercando di smantellare. Chissà se impareremo o faremo finta di niente
Personalmente, più che la reazione di Trump mi fa paura quella di Musk o di Thiel. Nei suoi scritti quest’ultimo propone un’antropologia della diseguaglianza che si oppone esplicitamente all’homo economicus classico. Mentre il capitalismo classico si autolegittimava a partire da un principio anti-elitario e egualitario (tutti devono avere il diritto di arricchirsi), per il capitalismo oligarchico il potere appartiene non ai più bravi, ma ai più forti. In quest’antropologia diseguale, sono pochi