L’inquieta resistenza della democrazia svuotata. La vera lezione dalle midterm

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Oggi socialismo vuol dire semplicemente rivendicare l’universalismo del welfare e il ritorno alla protezione del pubblico. Sarebbe questo il radicalismo da temere? Negli Stati Uniti hanno nostalgia del modello di democrazia europea, quello che l’Ue sta ostinatamente cercando di smantellare. Chissà se impareremo o faremo finta di niente