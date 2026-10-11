Soldi agli Usa, sprechi e debiti: il riarmo è un danno per l’Ue

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Questo è un libro importante con un messaggio molto forte: la politica europea di riarmo è un errore. È dannosa per la sicurezza militare europea, è dannosa per l’economia e per il benessere degli europei. Rischia di avvelenare la politica dell’Unione e le prospettive di pace con le grandi potenze che condividono il continente eurasiatico: la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese. Per usare un termine ricorrente in queste pagine, il riarmo europeo è una politica “illusoria”, ma per q