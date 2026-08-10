Commenti

Il dilemma su riarmo e pace non si scioglie alle primarie

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
Segui Domani su Google
10 agosto 2026 • 20:46Aggiornato, 10 agosto 2026 • 20:48

La guerra in Ucraina e il riarmo europeo non si possono ridurre a un “sì o no”. Gettare sugli elettori di sinistra la responsabilità di dirimere su pace e guerra è un sopruso: serve un dibattito aperto, perché nessuna maggioranza può fissarsi su posizioni rigide e definitive

La guerra in Ucraina divide. Dalle polemiche emerge quanto non sia vero che tutti vogliono la fine del conflitto. C’è chi sostiene che occorra punire l’aggressore e ciò si traduce in guerra infinita. La vittoria sulla Russia è un mito: contro una potenza nucleare non si vince ma si rischia l’escalation atomica. In quel caso Washington bloccherebbe ogni reazione. La “pace giusta attraverso la forza” rappresenta un moralismo politico che tenta di fare accettare agli europei la guerra come unico de

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE