Solo il 40 per cento dei cittadini italiani (ultimi nella graduatoria internazionale dei trenta paesi) ritiene che, di fronte ai pericoli del mondo, lo Stato debba spendere di più per le forze armate
Nel 2027 la spesa militare italiana dovrebbe superare i 40 miliardi di euro, oltre sei in più rispetto ai 34 dell’anno in corso. Mentre il bilancio militare lievita, l’opinione pubblica prende le distanze: cresce il divario tra ciò che i governi stanziano e ciò che i cittadini sono disposti a sostenere. Lo evidenzia l’indagine condotta da Ipsos in 30 paesi, Italia compresa. La difesa è considerata necessaria, ma il consenso a finanziarla si assottiglia sempre di più in gran parte dei paesi. E l’