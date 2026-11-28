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Nel 2027 la spesa militare italiana dovrebbe superare i 40 miliardi di euro, oltre sei in più rispetto ai 34 dell’anno in corso. Mentre il bilancio militare lievita, l’opinione pubblica prende le distanze: cresce il divario tra ciò che i governi stanziano e ciò che i cittadini sono disposti a sostenere. Lo evidenzia l’indagine condotta da Ipsos in 30 paesi, Italia compresa. La difesa è considerata necessaria, ma il consenso a finanziarla si assottiglia sempre di più in gran parte dei paesi. E l’