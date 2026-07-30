Una destra intollerante alla libertà e al dissenso

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Evidentemente no, non bastano. E in effetti non sono bastati, se l’altro giorno i black block e i loro sodali sono arrivati in migliaia in Val di Susa senza che nessuno se ne accorgesse e hanno potuto devastare in lungo e in largo tutti i cantieri della Tav, senza che le forze dell’ordine avessero attivato particolari prevenzioni, né avuto la capacità di fermarli, né di arrestare chi poi aveva commesso reati. Reati che, in questo caso, non c’era bisogno di introdurre, in quanto già esistevano pr