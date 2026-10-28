Verso la «Terza Repubblica»: l’obiettivo della destra è sostituire la Costituzione

Anime belle, che impartiscono lezioni alla sinistra, cui è sfuggito un dettaglio ovvero che tutte e tre i partiti di governo sono estranei se non ostili alle culture politiche che hanno forgiato la Carta
Ai più non è sfuggito – mi si perdoni il bisticcio – il verbo dal sen fuggito al braccio destro di Meloni, Donzelli, in sede di dichiarazione di voto alla Camera sul Meloncellum: chi vince “comanda”. Già detta così fa impressione. Altrettanto eloquente il sigillo da lui posto sulla nuova legge elettorale che segnerebbe l’avvento della Terza Repubblica. Sigillo alla lettera ripreso – a questo siamo – dalla sorella della premier e numero due del principale partito di governo Arianna Meloni. Marco