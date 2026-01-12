La truffa del sorteggio, che non è la panacea dell’indipendenza dei giudici

true false

La caratteristica fondamentale del sorteggiato è di essere irresponsabile (se non alla legge), come un “atomo assoluto” o sciolto da vincoli con altri. Ma un sorteggiato solo e dissociato, che sa di servire solo un turno, è naturalmente debole rispetto a chi è incardinato e quindi eletto; più facilmente catturabile da chi ha mire e potere