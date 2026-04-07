Gas dagli Usa e zero rinnovabili, l’errore strategico di Meloni. E non è il solo

true false

È ora evidente quanto sia stata fallimentare la scelta di disinvestire dalle energie rinnovabili per continuare a puntare ostinatamente sulle fossili, anche per fare un favore a Trump. Ma non è l’unico errore mastodontico. Il governo non ha fatto assolutamente nulla sui cronici problemi della nostra economia

La guerra innescata da Trump ha conseguenze drammatiche per l’economia. A differenza degli anni settanta, però, quando la crisi arrivò dopo decenni di crescita dell’Italia a ritmi superiori alla media e un forte aumento dei salari, qui avviene il contrario: ora la brusca frenata sopraggiunge in un contesto in cui, per decenni, il nostro Pil è cresciuto meno di quello Ue, i salari reali sono rimasti fermi e da tre anni consecutivi, ormai, la produzione industriale è addirittura in calo. Questo de