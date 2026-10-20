l’analisi

Famiglia, scuola, governo, dare un senso all’ordine

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
20 ottobre 2026 • 21:01
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Poiché il problema non è solo di censo, guadagni e status, ma di senso, allora è indispensabile costruire una politica per i cittadini che sappia instaurare rapporti di credibilità e fiducia fino a quel sentimento preziosa che si chiama empatia

Quando in una comunità statale viene meno l’ordine tutti i componenti debbono interrogarsi. La necessità di una «analisi approfondita», richiamata dal presidente Sergio Mattarella, suggerisce di evitare risposte frettolose a cominciare dalle autorità, ma invita anche tutti a riflettere con l’obiettivo di elaborare soluzioni. In qualsiasi comunità l’ordine è un bene pubblico e deve essere garantito da coloro che hanno il potere. In democrazia sono le autorità, in particolare quelle che governano

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei. Per saperne di più su di lui e sulla "sua" scienza politica, consiglia lietamente Tra scienza e politica. Una autobiografia (Utet 2022)

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