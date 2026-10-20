Famiglia, scuola, governo, dare un senso all’ordine

Poiché il problema non è solo di censo, guadagni e status, ma di senso, allora è indispensabile costruire una politica per i cittadini che sappia instaurare rapporti di credibilità e fiducia fino a quel sentimento preziosa che si chiama empatia
Quando in una comunità statale viene meno l’ordine tutti i componenti debbono interrogarsi. La necessità di una «analisi approfondita», richiamata dal presidente Sergio Mattarella, suggerisce di evitare risposte frettolose a cominciare dalle autorità, ma invita anche tutti a riflettere con l’obiettivo di elaborare soluzioni. In qualsiasi comunità l’ordine è un bene pubblico e deve essere garantito da coloro che hanno il potere. In democrazia sono le autorità, in particolare quelle che governano