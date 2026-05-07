Il rompicapo americano dell’ex pontiera Meloni

Se Marco Rubio chiederà una professione di fede trumpiana, Meloni dovrà scegliere se confermare la pur timida svolta pro-Europa oppure fare marcia indietro e riallinearsi. Nel primo caso il capo del governo conquista più agibilità politica, altrimenti scatta la logica del fortino assediato a difesa dell’indifendibile tycoon
Per il governo italiano la visita di Marco Rubio è un rompicapo. Ci sarà un allargamento della piccola incrinatura che Meloni ha provocato pronunciando semplici parole di circostanza sulla guerra del Golfo? In fondo il governo ha espresso una «non condivisione” delle scelte americane compiute in piena solitudine. E allo stesso modo ha difeso papa Leone XIV, senza peraltro indicare chi lo aveva attaccato. La frattura non è irrimediabile e si può ricomporre con un po’ di buona volontà (da parte it