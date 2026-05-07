Il rompicapo americano dell’ex pontiera Meloni

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Per il governo italiano la visita di Marco Rubio è un rompicapo. Ci sarà un allargamento della piccola incrinatura che Meloni ha provocato pronunciando semplici parole di circostanza sulla guerra del Golfo? In fondo il governo ha espresso una «non condivisione” delle scelte americane compiute in piena solitudine. E allo stesso modo ha difeso papa Leone XIV, senza peraltro indicare chi lo aveva attaccato. La frattura non è irrimediabile e si può ricomporre con un po’ di buona volontà (da parte it