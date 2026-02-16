L’abilità dei russi? Sopravvivere all’incertezza

true false

La guerra in Ucraina prosegue e i colloqui a tre non fanno passi avanti decisivi. Le posizioni sono ferme sulla questione territoriale: la Russia vuole tutto il Donbass, inclusa la parte che non è riuscita ad occupare che l’Ucraina non vuole cedere. Tutto dipende dalla creatività del trio Usa incaricato di trovare la quadra. Gli americani non vogliono la disfatta russa e ciò li mette in contraddizione con buona parte degli europei, persuasi che Mosca non ha finito di minacciarli. Non è una posiz