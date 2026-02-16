Commenti

L’abilità dei russi? Sopravvivere all’incertezza

16 febbraio 2026 • 06:00

Gli Usa non vogliono la sconfitta della Russia. I colloqui sono ad uno stallo sulla questione della parte di Donbass non occupato, ma nel frattempo, il grande sud del mondo percepisce la guerra come una mera questione di tracciamento di frontiere 

La guerra in Ucraina prosegue e i colloqui a tre non fanno passi avanti decisivi. Le posizioni sono ferme sulla questione territoriale: la Russia vuole tutto il Donbass, inclusa la parte che non è riuscita ad occupare che l’Ucraina non vuole cedere. Tutto dipende dalla creatività del trio Usa incaricato di trovare la quadra. Gli americani non vogliono la disfatta russa e ciò li mette in contraddizione con buona parte degli europei, persuasi che Mosca non ha finito di minacciarli. Non è una posiz

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

