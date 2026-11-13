Austerity terminale per Mosca e Putin, ma non si può dire

true false

L’economia del paese è stritolata dalla guerra: tassi al 14%, inflazione alle stelle, le spese per la difesa coprono il 40 per cento del budget statale, i salari dei dipendenti pubblici accumulano vistosi ritardi. È soprattutto la periferia a soffrirne. Che un paese del genere possa portare avanti il conflitto a tempo indeterminato appare totalmente inverosimile

Ancora pochi mesi e la guerra russo-ucraina segnerà i suoi cinque tragici anni. È stata una mattanza che la Federazione russa ha sostanzialmente autofinanziato. Stante la rottura con l’Occidente, la Cina e altri paesi Brics hanno ricoperto il ruolo di domanda subordinata di materie prime, spesso però alle loro condizioni, spuntando prezzi vantaggiosi e costringendo Mosca a rincorrere. Per il resto, non si segnalano nel paese grandi investimenti stranieri, importazioni di tecnologie, aperture di