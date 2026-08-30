I pericolosi giochi di guerra fra la Russia e la Nato

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L’abbaglio europeo è pensare di poter sostenere un conflitto con la Russia senza troppe conseguenze, magari usando gli ucraini come proxy. Ma Kiev è esausta e l’Europa è vecchia. L’Europa appare l’unico approdo per non perdersi nel caos geopolitico

Giochi di guerra tra Russia e Nato. Ci si spaventa a vicenda ma soprattutto ci si auto-terrorizza, finendo per credere alle stesse paure che si è create. È una via pericolosa perché si scivola sempre più giù su un piano inclinato. La Russia è preoccupata per la via baltica: una volta Svezia e Finlandia erano neutrali e il passaggio verso Kaliningrad garantito. Oggi non è più così e per Mosca si tratta di un tema strategico: Pietroburgo è facilmente isolata e il transito verso l’Atlantico molto r