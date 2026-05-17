Russia, Usa e Cina non sono modelli: il Sud Globale cerca la sua via

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Il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump è stato ambiguo: i due grandi devono cooperare ma lo fanno malvolentieri. Africa, Asia e America Latina sono alla ricerca del sistema sociopolitico giusto: quelli offerti da Washington, Pechino e Mosca non sono considerati adatti. Se la democrazia non convince, nemmeno i sistemi autoritari e di controllo trovano il favore