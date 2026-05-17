Russia, Usa e Cina non sono modelli: il Sud Globale cerca la sua via

Il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump è stato ambiguo: i due grandi devono cooperare ma lo fanno malvolentieri. Africa, Asia e America Latina sono alla ricerca del sistema sociopolitico giusto: quelli offerti da Washington, Pechino e Mosca non sono considerati adatti. Se la democrazia non convince, nemmeno i sistemi autoritari e di controllo trovano il favore
Il grande Sud Globale come interpreta l’incontro Xi Jinping-Donald Trump? Questo G2 sembra la saga dei “vorrei ma non posso”, nell’amicizia e nello scontro. Un gioco di specchi ambiguo; un paso doble con ballerini che si pestano i piedi sorridendo. Le liti tra grandi provocano tifoserie ma poca imitazione. Anche le intemerate di Donald Trump possono divertire ma non attirano. In Asia, Africa e America Latina non ci si schiera più con America, Russia o Cina: si rimane essenzialmente imparziali e