Salari, pensioni e crescita: i dati confermano il disastro di Meloni

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Gli italiani sono destinati a diventare sempre più poveri? Due documenti pubblicati a poche ore di distanza confermano questa preoccupazione. Sono il Rapporto annuale dell’Inps e l’aggiornamento delle stime di crescita del Fondo monetario internazionale. La stagnazione dei salari degli ultimi decenni, e la precarietà del lavoro, si rifletteranno su pensioni sempre più magre, oggi e ancora di più in futuro. Contemporaneamente, nulla lascia pensare che, nell’immediato, saremo in grado di invertire la rotta