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Salari, pensioni e crescita: i dati confermano il disastro di Meloni

Emanuele Felice
Emanuele Felice
Emanuele Feliceeconomista
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09 luglio 2026 • 20:29

Gli italiani sono destinati a diventare sempre più poveri? Due documenti pubblicati a poche ore di distanza confermano questa preoccupazione. Sono il Rapporto annuale dell’Inps e l’aggiornamento delle stime di crescita del Fondo monetario internazionale. La stagnazione dei salari degli ultimi decenni, e la precarietà del lavoro, si rifletteranno su pensioni sempre più magre, oggi e ancora di più in futuro. Contemporaneamente, nulla lascia pensare che, nell’immediato, saremo in grado di invertire la rotta

Gli italiani sono destinati a diventare sempre più poveri? Due documenti pubblicati a poche ore di distanza confermano questa preoccupazione. Sono il Rapporto annuale dell’Inps e l’aggiornamento delle stime di crescita del Fondo monetario internazionale. La stagnazione dei salari degli ultimi decenni, e la precarietà del lavoro, si rifletteranno su pensioni sempre più magre, oggi e ancora di più in futuro. Contemporaneamente, nulla lascia pensare che, nell’immediato, saremo in grado di invertire

Emanuele Felice
Emanuele Felice
Emanuele Feliceeconomista

Professore ordinario di storia economica all'università Iulm di Milano

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