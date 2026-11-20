Il duello tv con Alberto Núñez Feijóo a soli nove giorni dal ritorno della Spagna alle urne: a sorpresa il socialista ha scelto di giocare di rimessa, con uno stile pacato, scusandosi per i disastri ferroviari e glissando su Ceuta. L’obiettivo è quello di far apparire il Pp come il partito massimalista
Mancano nove giorni alle elezioni politiche in Spagna e la maggior parte degli istituti demoscopici descrivono in vantaggio il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo ed indicano la possibilità di una maggioranza assoluta Pp–Vox, nonostante il Psoe e il Fronte Ampio - coalizione della sinistra radicale - recuperino progressivamente qualche punto, mentre Podemos (che ricordiamo ha deciso di correre da solo a questa tornata elettorale) rischia di non raggiungere la soglia minima di sbarramento de