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Il duello tv con Alberto Núñez Feijóo a soli nove giorni dal ritorno della Spagna alle urne: a sorpresa il socialista ha scelto di giocare di rimessa, con uno stile pacato, scusandosi per i disastri ferroviari e glissando su Ceuta. L’obiettivo è quello di far apparire il Pp come il partito massimalista