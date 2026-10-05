Sánchez e l’onda della piazza, una corsa contro i pronostici

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Ancora una volta il futuro politico della Spagna riparte da Puerta del Sol: i premier ha deciso di sfruttare l’onda di protesta – paragonabile a quella del 2011 – e di non cedere al ricatto. E per far questo ha deciso di lanciare una specie di “campo largo alla spagnola”. Una partita in salita e contro i pronostici, ma in politica bisogna cogliere l’attimo