Sánchez e l’onda della piazza, una corsa contro i pronostici

Ancora una volta il futuro politico della Spagna riparte da Puerta del Sol: i premier ha deciso di sfruttare l’onda di protesta – paragonabile a quella del 2011 – e di non cedere al ricatto. E per far questo ha deciso di lanciare una specie di “campo largo alla spagnola”. Una partita in salita e contro i pronostici, ma in politica bisogna cogliere l’attimo
Sono immagini già viste, Puerta del Sol, luogo iconico della capitale spagnola è di nuovo sotto i riflettori internazionali. È stato in quella stessa piazza che nel 2011, traendo spunto dal pamphlet dello scrittore francese Stéphane Hessel Indignez-vous!, nasceva il movimento di protesta sociale chiamato appunto degli Indignados. Anche all’epoca la questione immobiliare era stata alla base della mobilitazione. La crisi economica aveva posto le basi della crollo della bolla immobiliare che riguar