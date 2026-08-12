Molto più che complici: la sfida dell’antifascismo per battere la destra

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Antonio Tajani è il primo esponente di un governo di destra a salire sulle colline di sangue di Sant’Anna di Stazzema. Ha parlato di complicità e non di responsabilità, forse per togliere dalle spalle di molti italiani il peso delle colpe e dei crimini commessi

La memoria non è nostalgia o rituale ricordo dei morti, ma un atto di responsabilità per i vivi e “di liberazione”. È il presidente Sergio Mattarella a ricordarlo 82 anni dopo la strage di Sant’Anna di Stazzema. E non è un caso che la Repubblica italiana abbia scelto un calendario civile, chiamato a custodire non un semplice elenco di date ma la sua profonda identità. Scegliere cosa commemorare (e cosa dimenticare), è un atto di politica della memoria che rievoca pezzi di storia, altrimenti disp