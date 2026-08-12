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Molto più che complici: la sfida dell’antifascismo per battere la destra

Michela Ponzani
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12 agosto 2026 • 21:17Aggiornato, 12 agosto 2026 • 21:24

Antonio Tajani è il primo esponente di un governo di destra a salire sulle colline di sangue di Sant’Anna di Stazzema. Ha parlato di complicità e non di responsabilità, forse per togliere dalle spalle di molti italiani il peso delle colpe e dei crimini commessi

La memoria non è nostalgia o rituale ricordo dei morti, ma un atto di responsabilità per i vivi e “di liberazione”. È il presidente Sergio Mattarella a ricordarlo 82 anni dopo la strage di Sant’Anna di Stazzema. E non è un caso che la Repubblica italiana abbia scelto un calendario civile, chiamato a custodire non un semplice elenco di date ma la sua profonda identità. Scegliere cosa commemorare (e cosa dimenticare), è un atto di politica della memoria che rievoca pezzi di storia, altrimenti disp

Michela Ponzani
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Michela Ponzani

Michela Ponzani (Roma 1978) insegna Storia contemporanea all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata». Autrice e conduttrice televisiva di programmi culturali per Rai Storia, è stata borsista della Fondazione Luigi Einaudi di Torino e consulente dell'Archivio storico del Senato della Repubblica. Già Visiting Fellow presso il Remarque Institute della New York University, ha fatto parte del gruppo di ricerca della Commissione storica bilaterale italo-tedesca. Fra le sue pubblicazioni: Figli del nemico. Le relazioni d'amore in tempo di guerra 1943-48 (Laterza 2015) Donne di Roma. La lunga strada dell'emancipazione femminile nella città eterna (Rizzoli 2017). Per Einaudi ha pubblicato, con Rosario Bentivegna, Senza fare di necessità virtú, (2011), Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico» (1940-45) (2012 e 2021) e Processo alla Resistenza. L'eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022 (2023). Attualmente conduce il programma di approfondimento culturale "Storie contemporanee.La ricerca storica in Italia" scritto e condotto da Michela Ponzani dedicato alle novità e agli approfondimenti della ricerca storica contemporanea, in onda in seconda serata su Rai Storia. Ha ideato e scritto il docufilm "Caro Presidente" prodotto da Indigo e trasmesso da Rai3 in prima serata. Un viaggio in cui piccole e grandi storie si intrecciano, lasciando spazio a emozioni, ricordi, memorie familiari e private. Il suo ultimo per Einaudi è Caro Presidente, ti scrivo. La Storia degli italiani nelle lettere al Quirinale (2024). Nel 2024 è stata insignita dell'onorificenza di Ufficiale al merito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

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