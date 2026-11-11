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Scene (e parole) del naufragio di Netanyahu

Gigi Riva
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11 novembre 2026 • 20:25
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Dopo trent'anni al potere tra qualche intervallo, Netanyahu davvero non riesce ad accettare l'uscita di scena e allora insiste a scatenare di nuovo la guerra contro l’Iran considerando le bombe un salvagente. Non solo: martedì alla Knesset si è scatenato in ventuno minuti di un discorso così penosamente sguaiato da suscitare l'indignazione generale e produrre l'effetto di giocarsi probabilmente anche l'ultima chance di non annegare

Oscilla tra la pena e il disgusto il sentimento suscitato da un uomo che, dopo trent’anni al potere tra qualche intervallo, davvero non riesce ad accettare l’uscita di scena. Quel passo obbligato che, se è per tutti complicato, per lui è diventato una sorta di apocalisse, un “muoia Sansone con tutti i filistei”, modo di dire che ha origine bibliche proprio dalle sue parti. L’uomo è Benjamin Netanyahu, 77 anni, disperato al punto che, pur di confermarsi premier, vorrebbe riscatenare, se possibile

Gigi Riva
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Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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