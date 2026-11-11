Scene (e parole) del naufragio di Netanyahu

true false

Dopo trent'anni al potere tra qualche intervallo, Netanyahu davvero non riesce ad accettare l'uscita di scena e allora insiste a scatenare di nuovo la guerra contro l’Iran considerando le bombe un salvagente. Non solo: martedì alla Knesset si è scatenato in ventuno minuti di un discorso così penosamente sguaiato da suscitare l'indignazione generale e produrre l'effetto di giocarsi probabilmente anche l'ultima chance di non annegare

Oscilla tra la pena e il disgusto il sentimento suscitato da un uomo che, dopo trent’anni al potere tra qualche intervallo, davvero non riesce ad accettare l’uscita di scena. Quel passo obbligato che, se è per tutti complicato, per lui è diventato una sorta di apocalisse, un “muoia Sansone con tutti i filistei”, modo di dire che ha origine bibliche proprio dalle sue parti. L’uomo è Benjamin Netanyahu, 77 anni, disperato al punto che, pur di confermarsi premier, vorrebbe riscatenare, se possibile