Gli schermitori assolti: se la neutralità del diritto nasconde la diffidenza per la parola delle donne

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Il 14 agosto il Tribunale di Siena ha depositato le motivazioni con cui ha assolto, perché il fatto non sussiste, due schermidori italiani accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di Fernanda Herrera, atleta messicana diciassettenne all’epoca dei fatti, risalenti alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023. La procura aveva chiesto una condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Prima ancora dell’assoluzione, colpisce la forma: 85 pagine, 18 capitoli e continui riferimenti alla