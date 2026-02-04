Lo scudo penale per gli agenti non rende nessuno più sicuro

true false

L’idea che l’impunità della polizia vada a beneficio di chi vive in un paese si basa sull’illusione che esista una popolazione di persone “per bene”, vittime potenziali, che sarebbero così meglio protette dalla minaccia delle persone “per male”. Questa divisione allontana la consapevolezza delle cause sistemiche che sono all’origine tanto dell’insicurezza dei “per bene”, quanto delle forme di devianza

Secondo Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, gli scontri di Torino sono una conferma del fatto che i poliziotti in questo paese «hanno le mani troppo legate». Nell’informativa alla Camera, il ministro Matteo Piantedosi ha ribadito che, per il governo, le forze dell’ordine dovrebbero «poter operare senza essere gravate da una costante e sistematica presunzione di colpevolezza». È così che, sull’onda dell’indignazione per le violenze di piazza – non le violenze degli agenti contro i m