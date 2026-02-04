Commenti

Lo scudo penale per gli agenti non rende nessuno più sicuro

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
04 febbraio 2026 • 20:11

L’idea che l’impunità della polizia vada a beneficio di chi vive in un paese si basa sull’illusione che esista una popolazione di persone “per bene”, vittime potenziali, che sarebbero così meglio protette dalla minaccia delle persone “per male”. Questa divisione allontana la consapevolezza delle cause sistemiche che sono all’origine tanto dell’insicurezza dei “per bene”, quanto delle forme di devianza

Secondo Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, gli scontri di Torino sono una conferma del fatto che i poliziotti in questo paese «hanno le mani troppo legate». Nell’informativa alla Camera, il ministro Matteo Piantedosi ha ribadito che, per il governo, le forze dell’ordine dovrebbero «poter operare senza essere gravate da una costante e sistematica presunzione di colpevolezza». È così che, sull’onda dell’indignazione per le violenze di piazza – non le violenze degli agenti contro i m

Per continuare a leggere questo articolo

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE