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La ricerca educativa ci fornisce da tempo buone ragioni per mettere in discussione l’utilità della ripetenza, tra i principali indicatori del rischio di abbandono scolastico e distribuite in modo diseguale. Siamo così abituati a considerare l’apprendimento un fatto individuale che tendiamo a sottovalutare il patrimonio di esperienze

Marco Rossi-Doria, maestro di strada, già sottosegretario all’Istruzione e presidente dell’impresa sociale “Con i bambini”, è una delle poche persone capaci, in questo momento storico, di alzare la qualità del discorso pubblico sulla scuola, anche attraverso proposte dal carattere apparentemente provocatorio, che hanno il merito di rimettere in discussione pratiche e convinzioni date per scontate. In alcuni interventi pubblici seguiti all’uscita del suo ultimo libro, Scuola. Educare quando tutto