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Nel nostro paese, le bocciature colpiscono soprattutto nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. Sono infatti quasi inesistenti alla primaria, e marginali alla scuola media; salgono vistosamente alle superiori, più alte negli istituti tecnici e professionali. Le buone ragioni per abolirle si confermano anche per l’Italia. Che fare dunque?

Periodicamente ritorna il dibattito sulle bocciature. Tutte le idee importanti sulla scuola hanno questo destino: se ne parla, si fanno proposte, si litiga e poi ci si impantana nella miopia politica. E così muoiono e risorgono ciclicamente. Le bocciature ritornano ora grazie all’ultimo libro di Marco Rossi-Doria, benvenuto perché ha il coraggio di proporre una prospettiva di ampio respiro, e perché rilancia il tema con voce autorevole. Rossi-Doria propone una moratoria sulle bocciature, da sost