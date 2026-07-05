Esame o colloquio di lavoro, il senso della nuova maturità

Mentre il ministero riscrive l’esame per la terza volta in pochi anni, nessuno ha pensato a un condizionatore per il caldo. E nelle aule il cuore della riforma ha prodotto un genere retorico nuovo e piuttosto desolante, a sostituire i collegamenti di palo in frasca è arrivata l’autopresentazione che rischia di essere il trionfo dell’ipocrisia strategica, stile aziendalese obbligatorio
Se si vuole capire com’è andato il debutto dell’esame ridisegnato da Giuseppe Valditara – cinque commissari invece di sette, quattro discipline al posto dei collegamenti interdisciplinari, la presentazione iniziale del proprio percorso, la bocciatura per chi rifiuta l’orale – bisogna ascoltare le esperienze di docenti e studenti coinvolti. Dati certi Il primo dato, il più materiale, è il caldo. Insostenibile, oltre l’umanamente sopportabile, disumano. Quanti svenimenti ci sono stati? Quanti ac