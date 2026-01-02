Se l’Ue non vuole la guerra non si prepari a combatterla

true false

Per quasi tutti i paesi europei armarsi è diventata una priorità assoluta. Chi si rifiuta è assimilabile al panciafichista di mussoliniana memoria. Pacifismo è diventato sinonimo di vigliaccheria, di assenza di maschia volontà di battersi. Il celebre motto latino, se vuoi la pace prepara le guerra, va riscritto: se vuoi la guerra prepara la guerra. Ma non è questa la visione su cui è costruita l’Ue

C’è uno stridore assordante tra le parole pronunciate in più occasioni dal presidente Sergio Mattarella e da Papa Leone XIV e la direzione di marcia che hanno intrapreso i governanti europei. Mentre le massime autorità civili e religiose battono e ribattono sui fondamenti della civiltà europea, e in senso lato umana, e cioè sulla pace, la comprensione reciproca e la convivenza civile, i dirigenti politici di quasi tutti i paesi europei – a eccezione di Irlanda e Spagna – invitano a prepararsi al