Se il destino dell’Ucraina è una guerra senza fine

Oggi l’Ucraina è diventata una potenza militare che ormai spaventa anche gli altri Stati che dovrebbero accoglierla in seno all’Unione europea. Un’insensibile diffidenza si sta istallando. Le incoerenze della politica europea
Né pace né guerra ad alta intensità: il destino dell’Ucraina si dirige verso un conflitto permanente, con momenti di fuoco (specialmente su infrastrutture ucraine civili) e altri di semi-stasi tattica. I due eserciti si fronteggiano ormai fermi da mesi sulla stessa linea; fra loro una kill zone dove tutto è “nero”, la terra, la natura e la morte. I droni hanno cambiato la guerra e per sopravvivere l’unica soluzione è nascondersi sottoterra. Entrambi gli eserciti hanno difficoltà di reclutamento: