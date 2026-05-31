Se il destino dell’Ucraina è una guerra senza fine

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Né pace né guerra ad alta intensità: il destino dell’Ucraina si dirige verso un conflitto permanente, con momenti di fuoco (specialmente su infrastrutture ucraine civili) e altri di semi-stasi tattica. I due eserciti si fronteggiano ormai fermi da mesi sulla stessa linea; fra loro una kill zone dove tutto è “nero”, la terra, la natura e la morte. I droni hanno cambiato la guerra e per sopravvivere l’unica soluzione è nascondersi sottoterra. Entrambi gli eserciti hanno difficoltà di reclutamento: