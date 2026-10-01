Se il fascismo apocalittico è la chiave dei nostri tempi

Naomi Klein e Astra Taylor sono convinte che stia finendo quel mondo in cui anche il fascismo aveva un’idea di futuro. Oggi l’idea è: prima la distruzione, poi, dalle rovine, “la città dorata”, il paradiso riservato a chi riuscirà a trovarsi dalla parte dei salvati. È qui che si colloca la convergenza tra etnonazionalisti, fondamentalisti religiosi e l’élite tecnologica
È il «fascismo alla fine dei tempi», la formula proposta da Naomi Klein e Astra Taylor per interpretare il nuovo ordine politico che sta prendendo forma. Nel suo celebre Ur-Fascism, Umberto Eco ricordava che il fascismo storico non possedeva un’ideologia coerente; era piuttosto un insieme contraddittorio di idee, miti e pratiche capaci di ricombinarsi «sotto le spoglie più innocenti». Tra i suoi tratti individuava il “complesso di Armageddon”: la vita come guerra permanente, destinata a culminar