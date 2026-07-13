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Se la destra a stelle e strisce si stanca della democrazia

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
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13 luglio 2026 • 20:12

La destra ha cercato per anni la colla che potesse unire un movimento internazionale. E oggi sembra averlo trovato. L’anticomunismo. Che nel vocabolario di Trump e dei suoi, significa diverse cose: antisocialismo, antieguaglialitarismo, anti-antifascismo. Il nucleo di fondo è la rivolta contro la democrazia

L’Occidente si è stancato della democrazia. A stancarsi, in effetti, è la sua classe dirigente economica e politica. E siccome da essa dipende la sorte delle opinioni, dei governi e delle scelte delle nazioni democratiche, è lecito pensare che la loro disaffezione per la democrazia avrà ricadute dirette sul destino delle democrazie. Nel febbraio 2024, quando JD Vance, nel suo discorso a Monaco, sdoganò l’ideologia nazifascista promettendo il sostegno del suo governo alla forza politica tedesca d

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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