Se la destra a stelle e strisce si stanca della democrazia

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La destra ha cercato per anni la colla che potesse unire un movimento internazionale. E oggi sembra averlo trovato. L’anticomunismo. Che nel vocabolario di Trump e dei suoi, significa diverse cose: antisocialismo, antieguaglialitarismo, anti-antifascismo. Il nucleo di fondo è la rivolta contro la democrazia

L’Occidente si è stancato della democrazia. A stancarsi, in effetti, è la sua classe dirigente economica e politica. E siccome da essa dipende la sorte delle opinioni, dei governi e delle scelte delle nazioni democratiche, è lecito pensare che la loro disaffezione per la democrazia avrà ricadute dirette sul destino delle democrazie. Nel febbraio 2024, quando JD Vance, nel suo discorso a Monaco, sdoganò l’ideologia nazifascista promettendo il sostegno del suo governo alla forza politica tedesca d