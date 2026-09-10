Se le élite moderate cedono le armi davanti all’onda nera

true false

Aleggio lo spirito di Monaco 1938. Si è allentato fino a sciogliersi del tutto il cordone sanitario che per tanti anni aveva relegato ai margini le destre più radicali. E ora c’è chi pensa addirittura di aprirgli le porte del governo

Aleggia lo spirito di Monaco 1938. Ma non nei confronti della guerra russo-ucraina, a cui è stato fatto riferimento con cadenza ossessiva, e spesso a sproposito. È in rapporto alla estrema destra montante che le élite europee moderate e conservatrici stanno cedendo le armi. Sono ormai disposte ad aprirgli le porte del governo. Si è allentato fino a sciogliersi del tutto il cordone sanitario che per tanti anni aveva relegato ai margini le destre più radicali. Nel febbraio del 2000 14 Paesi dei 15