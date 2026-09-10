Commenti

Se le élite moderate cedono le armi davanti all’onda nera

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo
Segui Domani su Google
10 settembre 2026 • 20:19

Aleggio lo spirito di Monaco 1938. Si è allentato fino a sciogliersi del tutto il cordone sanitario che per tanti anni aveva relegato ai margini le destre più radicali. E ora c’è chi pensa addirittura di aprirgli le porte del governo

Aleggia lo spirito di Monaco 1938. Ma non nei confronti della guerra russo-ucraina, a cui è stato fatto riferimento con cadenza ossessiva, e spesso a sproposito. È in rapporto alla estrema destra montante che le élite europee moderate e conservatrici stanno cedendo le armi. Sono ormai disposte ad aprirgli le porte del governo. Si è allentato fino a sciogliersi del tutto il cordone sanitario che per tanti anni aveva relegato ai margini le destre più radicali. Nel febbraio del 2000 14 Paesi dei 15

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE