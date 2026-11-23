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Gli episodi degli ultimi giorni degli attacchi al porto di Bengasi e davanti alla costa della Finlandia sono un allarme rosso perché avvenuti in aree delicate: Mosca considera il Baltico una zona “sensibile”, mentre nella Cirenaica la Russia ha esteso la sua sfera d’influenza. Insomma, il rischio di un “incidente” è decisamente cresciuto

Bisogna mettersi d'accordo sul significato della parola “escalation”. La guerra tra Russia e Ucraina, provocata come è sempre bene ricordare dall'ordine di Vladimir Putin di invadere il paese considerato fratello, si è allargata negli ultimi giorni alla Libia e al Golfo di Finlandia. Nel Mediterraneo, porto di Bengasi, è stata colpita la corvetta lanciamissili russa Mercury con a bordo un elicottero da combattimento Ka-27. Al Nord stessa sorte è toccata alla nave cargo Sparta II, sotto embargo U