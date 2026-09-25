Se l’onda nera fa vacillare Berlino trema tutta la Ue

Stabilità, affidabilità, uno stato di diritto solido, la ferma adesione all’integrazione europea: dopo il trionfo dell’AfD in Sassonia-Anhalt c’è chi ritiene che la Germania come la conosciamo possa vacillare come non mai. A fronte della guerra ucraina e delle giravolte americani, si prospetta uno scenario da incubo europeo
Lo scorso 6 settembre, il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ha ottenuto il 43,8% dei voti nello Stato federale tedesco della Sassonia-Anhalt, mancando di poco la maggioranza assoluta. Per la prima volta dalla fondazione della Repubblica federale, un partito apertamente etnonazionalista (anzi, razzista), che conduce una campagna elettorale basata su un programma politico ideologicamente affine al nazionalsocialismo, è vicino a conquistare il potere di governo. Il fatto