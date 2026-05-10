Se manca la politica estera l’Italia resterà irrilevante

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L’incontro tra Meloni e Rubio ha mostrato le differenze, non tutte le destre nazional-conservatrici europee sono uguali. Ma Roma dovrebbe farsi promotrice di una nuova politica estera verso la “grande area grigia” che si sta allargando

A Roma il segretario di Stato Marco Rubio ha toccato con mano che non tutte le destre nazional-conservatrici europee sono uguali, facilmente manipolabili come era Viktor Orban o spezzoni minoritari in cerca di sostegno. Giorgia Meloni è stata abbastanza secca («difendiamo ognuno i propri interessi») a dimostrazione che la leader del Pd Elly Schlein aveva visto giusto nel difenderla in Parlamento dagli strali trumpiani. Se dire di no è più difficile che dire sempre di sì, la cosa più complessa pe