il commento

Se questa Unione europea realizza i sogni di Vannacci

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
Segui Domani su Google
17 giugno 2026 • 19:33

La propaganda euroscettica di Vannacci è andata a segno negli stessi giorni in cui in Europa si celebrava l’entrata in vigore del nuovo Patto sulla migrazione

O con «noi guardiani della sovranità» o con la «rinsecchita» Ursula von der Leyen e la sua agenda globalista: così Roberto Vannacci, lanciando il suo partito Futuro nazionale, ha disegnato la scelta esistenziale di un paese, o un continente, minacciato dall’invasione di migranti irregolari. Non proprio un repertorio originale, a guardar bene: l’opposizione a Bruxelles sull’agenda asilo e migrazioni è da tempo il cavallo di battaglia dei sovranisti di tutta Europa. E forse il generale, con i suoi

Per continuare a leggere questo articolo

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE